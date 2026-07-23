Иранский танкер преодолел блокаду США и вошел в Оманский залив

Обострение между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда вооруженные силы Соединенных Штатов впервые после подписания двустороннего меморандума нанесли серию ударов по иранской территории. В Пентагоне заявили, что эти действия стали ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действовавшего перемирия с Ираном.