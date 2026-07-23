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Иранский танкер преодолел блокаду США и вошел в Оманский залив

Иранский танкер смог обойти американскую блокаду у своих берегов.

Источник: Комсомольская правда

Иранский танкер успешно преодолел морскую блокаду, которую США установили у берегов исламской республики, и зашел в акваторию Оманского залива. Такую информацию распространила иранская государственная телерадиокомпания госТВ.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда вооруженные силы Соединенных Штатов впервые после подписания двустороннего меморандума нанесли серию ударов по иранской территории. В Пентагоне заявили, что эти действия стали ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действовавшего перемирия с Ираном.

Представители Тегерана дали понять, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока американские войска не прекратят наносить удары по иранской земле.

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