Пескова показала родственника, который никогда не выходил в свет

Актриса Анна Пескова, известная по ролям в фильмах и сериалах («Тур с Иванушками», «Тест на беременность»), приехала на показ российского фильма. Примечательно, что в этот жаркий день она привела с собой довольно большую компанию. Вместе с ней на красную дорожку фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» вышли муж, дочка и брат, который появился со звездной сестрой на тусовке впервые. Смотрите семейный выход в свет.