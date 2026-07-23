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Пескова показала родственника, который никогда не выходил в свет

Актриса Анна Пескова, известная по ролям в фильмах и сериалах («Тур с Иванушками», «Тест на беременность»), приехала на показ российского фильма. Примечательно, что в этот жаркий день она привела с собой довольно большую компанию. Вместе с ней на красную дорожку фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» вышли муж, дочка и брат, который появился со звездной сестрой на тусовке впервые. Смотрите семейный выход в свет.

Актриса Анна Пескова, известная по ролям в фильмах и сериалах («Тур с Иванушками», «Тест на беременность»), приехала на показ российского фильма. Примечательно, что в этот жаркий день она привела с собой довольно большую компанию. Вместе с ней на красную дорожку фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» вышли муж, дочка и брат, который появился со звездной сестрой на тусовке впервые. Смотрите семейный выход в свет.