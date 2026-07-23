В Госдуму внесли проект об индексации пособий семьям погибших силовиков

Согласно проекту, новые правила затронут выплаты в случае гибели сотрудника вследствие увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей. Также предусматривается, что они распространятся на случаи смерти в течение года после увольнения со службы, если причиной стали травмы или болезни, исключившие возможность дальнейшей службы.