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В Госдуму внесли проект об индексации пособий семьям погибших силовиков

Правительство внесло в ГД проект об индексации пособий семьям погибших силовиков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших сотрудников полиции, военнослужащих и других силовиков с учетом роста цен на момент фактической выплаты, документ доступен в думской электронной базе.

Поправки вносятся в законы «О полиции», «О денежном довольствии военнослужащих» и «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти».

Сейчас в законодательстве не определено, на какой момент должен рассчитываться размер пособия с учетом индексации.

Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 3 марта 2026 года. В сопроводительных документах сообщается, что суд признал, что действующие нормы не соответствуют Конституции, поскольку не определяют момент, с которого должны индексироваться пособия.

Согласно проекту, новые правила затронут выплаты в случае гибели сотрудника вследствие увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей. Также предусматривается, что они распространятся на случаи смерти в течение года после увольнения со службы, если причиной стали травмы или болезни, исключившие возможность дальнейшей службы.

В документах подчеркивается, что пособия будут получать члены семьи погибшего и лица, находившиеся на его иждивении.

Кроме того, изменения коснутся и сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и военнослужащих.

Закон, в случае его принятия, вступит в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.

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