Верховный суд подтвердил законность продажи активов американской Caterpillar

Как отметил ВС, сделка была совершена на основании правового акта подкомиссии и разрешения президента. Ответчики, говорится в сообщении суда, указали, что истец игнорирует наличие положительного эффекта от более высокой стоимости активов для бюджета. В ВС заключили, что решение о передачи доли было направлено на обеспечение финансовой стабильности РФ, не нарушает интересов и не создает препятствий для экономической деятельности истца.