В Калининграде планируют временно перекрыть ул. Аральскую

«Со 2 по 25 августа будет закрыто движение транспорта на ул. Аральской от ул. Старшего сержанта Карташева до ул. Лужской. Ограничение вводится для обеспечения безопасности при прокладке инженерных коммуникаций на этом участке», — говорится в сообщении.