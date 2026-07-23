Московский арбитраж сохранил сыну ростовского экс-губернатора 5,36 млн рублей

Оценив совокупность доказательств, суд констатировал: арендные отчисления за спорный надел в части, приходящейся на помещения ответчика, уже были включены в платежи, которые ООО «Новотек» регулярно вносило в городской бюджет. Удовлетворение иска означало бы, что Москва получила бы одни и те же деньги дважды, то есть неосновательно обогатился бы уже сам департамент. Истец не представил доказательств возникновения долга — это и стало основанием для отклонения требований.