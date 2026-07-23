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Белоруссия предупредила Польшу о подготовке теракта на ее территории

Министерство иностранных дел Белоруссии передало временному поверенному в делах Польши информацию о подготовке террористического акта на польской территории. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел Белоруссии передало временному поверенному в делах Польши информацию о подготовке террористического акта на польской территории. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Согласно заявлению Минска, угроза связана с лицом, осужденным в Белоруссии, которое недавно лишилось права на проживание и дополнительной защиты в Польше. Предполагается, что целью атаки могут стать дети проживающей в Польше активистки с белорусским гражданством.

Мотивом планируемого нападения называется месть за то, что женщина якобы не приложила достаточных усилий для сохранения правового статуса осужденного. В МИД Белоруссии отметили, что эти сведения поступили от национальных правоохранительных органов, говорится в сообщении.

31 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «трепом» заявления Киева о возможном ударе по Минску. Он подчеркнул, что у Украины нет достаточного количества бойцов, чтобы напасть на Белоруссию, а в случае возможной атаки Минск даст ответ.

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