34 кабана разрешили отстрелить в Нижегородской области

Мероприятия по отстрелу пройдут с 17 июля по 15 августа 2026 года в целях предотвращения возникновения и распространения болезней. Охота будет вестись в Варнавинском, Городецком, Ковернинском, Краснобаковском, Семеновском и Сокольском округах.