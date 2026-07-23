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34 кабана разрешили отстрелить в Нижегородской области

Мера направлена на предотвращение возникновения и распространения болезней.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области планируют отстрелить 34 кабана из-за африканской чумы свиней. Приказ Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области опубликован на официальном портале правовой информации.

Мероприятия по отстрелу пройдут с 17 июля по 15 августа 2026 года в целях предотвращения возникновения и распространения болезней. Охота будет вестись в Варнавинском, Городецком, Ковернинском, Краснобаковском, Семеновском и Сокольском округах.

Весной минлесхоз уже разрешал отстрел девяти кабанов в Перевозском округе. Причина заключалась в превышении плотности популяции и угроза болезней.