Воздух в Волгограде раскалится до +39 градусов в тени и грянет гр

Так, 26 июля специалисты прогнозируют до +39 градусов в тени. При этом ожидается, что в региональной столице в воскресный день прогремят грозы. С большой долей вероятности погода преподнесет волгоградцам такой сюрприз ближе к концу воскресного дня. После этого произойдет резкий спад температуры — уже утром 27 июля в Волгограде прогнозируется около +28 градусов.