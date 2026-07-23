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Воздух в Волгограде раскалится до +39 градусов в тени и грянет гр

Волгограде и области установившийся зной только усилится к предстоящим выходным. Согласно прогнозу федерального центра.

Волгограде и области установившийся зной только усилится к предстоящим выходным. Согласно прогнозу федерального центра «Фобос», в воскресенье столбики уличных термометров дотянутся до рекордных в этом сезоне отметок.

Так, 26 июля специалисты прогнозируют до +39 градусов в тени. При этом ожидается, что в региональной столице в воскресный день прогремят грозы. С большой долей вероятности погода преподнесет волгоградцам такой сюрприз ближе к концу воскресного дня. После этого произойдет резкий спад температуры — уже утром 27 июля в Волгограде прогнозируется около +28 градусов.

Отметим, что 23 — 26 июля осадков в Волгограде не ожидается. В регионе сохраняются высокие риски возникновения природных пожаров.

Фото: Геннадий Гуляев.