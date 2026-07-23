Журналист Култхарт стал верить в инопланетян после беседы с чиновником из США

Австралийский журналист Росс Култхарт рассказал, что поверил в теории заговора об инопланетянах после разговора с американским чиновником, которого он знал по работе в Афганистане.
Култхарт отметил, что в 2018 году заинтересовался феноменом НЛО и теориями о том, что правительство США скрывает информацию о пришельцах. И во время разговора, который состоялся в Вашингтоне, знакомый Култхарта убедил его, что истории об НЛО правдивы.
— Он наклонился ко мне через стол и сказал: «Росс, они реальны», — отметил журналист в интервью YouTube-каналу PortalToAscension.
Култхарт добавил, что администрация США пытается избежать честного разговора на эту тему, переводя все в шутку, а крупные американские издания не исследуют истории о неопознанных объектах и пришельцах всерьез.
10 июля СМИ сообщили, что бывшая сотрудница подрядчика NASA Донна Хейр говорила, что астронавты, которые были на Луне, якобы видели неизвестные летательные аппараты, но не могли рассказывать об этом публично.