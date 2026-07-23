Журналист Култхарт стал верить в инопланетян после беседы с чиновником из США

Култхарт отметил, что в 2018 году заинтересовался феноменом НЛО и теориями о том, что правительство США скрывает информацию о пришельцах. И во время разговора, который состоялся в Вашингтоне, знакомый Култхарта убедил его, что истории об НЛО правдивы.