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Стала известна дата визита Си Цзиньпина в США

Трамп сообщил, что Си Цзиньпин прилетит в США 24 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Соединённые Штаты Америки с официальным визитом 24 сентября.

«Президент Си приезжает 24 сентября», — уточнил американский лидер в ходе мероприятия в столице США.

Визит главы КНР станет ответом на аналогичный жест со стороны американского лидера, который состоялся в середине мая 2026 года. Ранее Си Цзиньпин во время торжественного приёма в честь государственного визита Дональда Трампа в Китай высоко оценил двусторонние связи.

Председатель Китайской Народной Республики назвал отношения между Вашингтоном и Пекином самыми важными в мире. По словам Си Цзиньпина, именно эти двусторонние связи сегодня имеют ключевое значение для глобальной мировой повестки.

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