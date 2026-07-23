Стала известна дата визита Си Цзиньпина в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Соединённые Штаты Америки с официальным визитом 24 сентября.
«Президент Си приезжает 24 сентября», — уточнил американский лидер в ходе мероприятия в столице США.
Визит главы КНР станет ответом на аналогичный жест со стороны американского лидера, который состоялся в середине мая 2026 года. Ранее Си Цзиньпин во время торжественного приёма в честь государственного визита Дональда Трампа в Китай высоко оценил двусторонние связи.
Председатель Китайской Народной Республики назвал отношения между Вашингтоном и Пекином самыми важными в мире. По словам Си Цзиньпина, именно эти двусторонние связи сегодня имеют ключевое значение для глобальной мировой повестки.