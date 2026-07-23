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16 маленьких ланей родились в парке «Лога» в Ростовской области

Пополнение произошло у ланей в донском парке «Лога».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в парке «Лога» на свет появились 16 детенышей лани. В сети опубликовали видеоролик с малышами.

Маленькие копытные уже поднялись на ножки и свободно бегают по вольеру. Они находятся рядом со взрослыми ланями, также за пополнением следят работники парка.

Напомним, в дикой природе европейские лани предпочитают смешанные леса, но иногда живут на сыпучих песках и в смешанных лесах с холмистым рельефом. Летом они питаются травой и листвой деревьев, а зимой рацион составляет веточный корм. Примерно с середины июня до конца июля самки рождают по одному или по два детеныша. Малышей вскармливают около четырех месяцев.

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