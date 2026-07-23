16 маленьких ланей родились в парке «Лога» в Ростовской области

Напомним, в дикой природе европейские лани предпочитают смешанные леса, но иногда живут на сыпучих песках и в смешанных лесах с холмистым рельефом. Летом они питаются травой и листвой деревьев, а зимой рацион составляет веточный корм. Примерно с середины июня до конца июля самки рождают по одному или по два детеныша. Малышей вскармливают около четырех месяцев.