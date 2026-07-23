Главные новости за 23 июля. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области спрос на автомобили в сервисе онлайн-подбора увеличился за год на 47%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито». В целом по России, следует из данных исследования, 57% респондентов предпочитают гибридный формат: онлайн-подбор, бронирование и проверку машины с последующим завершением сделки при личной встрече. Среди отдельных моделей лидером по росту интереса стал Renault Sandero Stepway: число запросов на него за год увеличилось в 3,5 раза. В тройку лидеров вошли также Renault Kaptur — в 2,5 раза, и Toyota Land Cruiser Prado — на 96,5%. Следом расположились Renault Duster (+93,1%) и Skoda Octavia (+74,4%).