Продюсер «Миража» проиграл в суде солистке группы спор о правах на записи

Замоскворецкий районный суд Москвы встал на сторону бывшей солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной в споре с композитором и продюсером коллектива Андреем Литягиным о правах на совместные записи.
Согласно материалам дела, Суханкина указала, что как исполнительница ряда хитов «Миража» — в том числе «100 звёзд», «Мерцает ночь», «Звёзды молчат», «Я больше не прошу», «Музыка нас связала» — она обладает исключительными правами на свое исполнение этих произведений.
Осенью 2023 года из других судебных материалов ей стало известно, что Литягин, являясь автором музыки и исполнителем инструментальных партий, без ее согласия распорядился исключительными правами на 29 совместных музыкальных произведений и не выплатил ей вознаграждение.
Решением от 22 июля 2026 года суд запретил Андрею Литягину распоряжаться исключительным правом Маргариты Суханкиной на совместные исполнения произведений, опубликованных под названием группы «Мираж». Кроме того, с него взыскана компенсация за нарушение ее исключительных прав в размере 8 032 892 рубля.
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