Саудовского принца нашли мёртвым в отеле: в его крови обнаружили передозировку двумя веществами

В Лондоне в элитном отеле обнаружено тело 29-летнего саудовского принца, который приходился дальним родственником действующему королю. По информации британского издания The Telegraph, причиной гибели молодого человека стало сочетание алкоголя и запрещенных веществ.
Трагедия произошла еще в ноябре прошлого года, но подробности стали известны только сейчас. Уборщик нашел тело принца в ванной комнате дорогого номера, расположенного в престижном районе Кенсингтон. Проведенная позже экспертиза показала, что в крови погибшего содержалась критическая доза как спиртного, так и наркотических средств.
Как выяснилось из медицинских документов, за несколько месяцев до случившегося принц проходил курс реабилитации от зависимостей в одной из частных лондонских клиник.
Этот инцидент произошел спустя год после кончины другого представителя королевской семьи — принца Аль-Валида бин Халед бин Талала Аль Сауда, которого в прессе прозвали «Спящим принцем». Тот умер, не приходя в сознание после двадцати лет комы, в которую впал из-за автокатастрофы в 2005 году.