Саудовского принца нашли мёртвым в отеле: в его крови обнаружили передозировку двумя веществами

Трагедия произошла еще в ноябре прошлого года, но подробности стали известны только сейчас. Уборщик нашел тело принца в ванной комнате дорогого номера, расположенного в престижном районе Кенсингтон. Проведенная позже экспертиза показала, что в крови погибшего содержалась критическая доза как спиртного, так и наркотических средств.