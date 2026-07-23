Сооснователю группы «Мираж» Литягину запретили исполнять песни коллектива

Замоскворецкий суд столицы вынес решение в пользу Маргариты Суханкиной, удовлетворив её иск против Андрея Литягина о защите авторских прав. В соответствии с постановлением суда, ответчику запрещено исполнять около тридцати композиций, написанных для группы «Мираж». Кроме того, с Литягина взыскано более восьми миллионов рублей.
«Решением суда от 22 июля 2026 года Литягину А. В. запрещено распоряжаться исключительным правом Суханкиной М. А. на совместное исполнение произведений, опубликованных под именем группа Мираж. Также суд взыскал с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 8 032 892 ₽», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы.
Истец Суханкина, исполнитель песен группы «Мираж», узнала, что ответчик Литягин распоряжается исключительным правом на 29 треков, включая «Музыка нас связала», без ее согласия и без выплаты вознаграждения. Об этом стало известно осенью 2023 года из судебного дела, где они указаны как третьи лица.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2021 году Литягин утверждал, что помирится с Суханкиной, если она «вернёт потерянные миллионы».