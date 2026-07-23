Сооснователю группы «Мираж» Литягину запретили исполнять песни коллектива

Истец Суханкина, исполнитель песен группы «Мираж», узнала, что ответчик Литягин распоряжается исключительным правом на 29 треков, включая «Музыка нас связала», без ее согласия и без выплаты вознаграждения. Об этом стало известно осенью 2023 года из судебного дела, где они указаны как третьи лица.