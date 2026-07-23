Финальный аккорд в Салавате — Волгоградская область завершила Спартакиаду победой над Кемеровской областью

Напомним, Волгоградская область ранее встречалась с Кемеровской областью в групповой стадии — и тогда тоже добилась уверенного успеха (46:25). Вклиниться в борьбу за медали в этом сезоне не получилось, но сборная Волгоградской области показала, что готова биться на равных с лидерами турнира.