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Финальный аккорд в Салавате — Волгоградская область завершила Спартакиаду победой над Кемеровской областью

Сегодня в Салавате завершился гандбольный турнир среди девушек в рамках XIII летней Спартакиады учащихся. На.

Сегодня в Салавате завершился гандбольный турнир среди девушек в рамках XIII летней Спартакиады учащихся. На площадке сошлись сильнейшие сборные регионов, и борьба за медали получилась по-настоящему напряжённой.

В напряжённой борьбе за золотые медали сошлись команды Ростовской и Самарской областей. Сильнее в этой встрече оказались гандболистки Самарской области — они одержали победу со счётом 34:27.

За бронзовые награды поборолись сборные Москвы и Московской области. В упорной игре победу праздновали москвички — 34:25.

За пятое место сражались Краснодарский край и Ленинградская область. Уверенную победу здесь одержала команда Краснодарского края — 36:22.

В борьбе за седьмое место гандболистки Волгоградской области не оставили шансов команде Кемеровской области — 35:20. Уже в первой половине встречи волгоградки создали комфортный отрыв, а во втором тайме лишь укрепили своё преимущество.

Напомним, Волгоградская область ранее встречалась с Кемеровской областью в групповой стадии — и тогда тоже добилась уверенного успеха (46:25). Вклиниться в борьбу за медали в этом сезоне не получилось, но сборная Волгоградской области показала, что готова биться на равных с лидерами турнира.

Александр Веселовский.

Фото: Федерация гандбола России.