Суд обязал администрацию повысить уровень озеленения в Нижегородском районе

В ходе проверки выяснилось, что площадь зелёных насаждений в Нижегородском районе не достигает закреплённого норматива: по закону озеленение должно составлять не менее 70% от общей площади территории. Такое положение дел нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду и мешает улучшению экологической ситуации.