Суд обязал администрацию повысить уровень озеленения в Нижегородском районе

Суд потребовал от властей Нижнего Новгорода заняться озеленением Нижегородского района. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Нижегородский районный суд рассмотрел иск межрайонного природоохранного прокурора, который выступил в интересах неопределённого круга лиц. В заявлении оспаривалось бездействие городских и районных властей — они не обеспечили необходимый уровень озеленения территорий.
В ходе проверки выяснилось, что площадь зелёных насаждений в Нижегородском районе не достигает закреплённого норматива: по закону озеленение должно составлять не менее 70% от общей площади территории. Такое положение дел нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду и мешает улучшению экологической ситуации.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Администрации Нижнего Новгорода и Нижегородского района обязаны привести территории в соответствие с законодательными нормами — обеспечить озеленение не менее чем на 70%.
На данный момент судебное решение ещё не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что террасный парк в Нижнем Новгороде готов на 65%. Перечень предстоящих задач также включает масштабное озеленение.