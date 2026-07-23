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Золотые рыбки захватывают водоёмы Альберты: власти просят остановиться

Власти канадской провинции Альберта обратились к жителям с призывом не выпускать аквариумных золотых рыбок в естественные водоемы.

Власти канадской провинции Альберта обратились к жителям с призывом не выпускать аквариумных золотых рыбок в естественные водоемы. Как сообщает UPI, инвазивные виды успешно приживаются в местных реках и озерах, вытесняя аборигенных обитателей.

Специалисты уже зарегистрировали более 100 случаев обнаружения золотых рыбок в водоемах провинции. Эксперты отмечают, что, вопреки популярному мифу, рыбы попадают туда не через канализацию, а по вине самих владельцев, которые намеренно выпускают питомцев на волю.

В естественной среде аквариумные рыбки демонстрируют высокую выживаемость — они без проблем переносят суровые канадские зимы, стремительно размножаются и вырастают до крупных размеров. Отдельные особи достигали в длину почти 40 сантиметров.

Экологи предупреждают: вместе с домашними питомцами в водоемы попадают паразиты, возбудители болезней, улитки и водные растения, что наносит серьезный урон местным экосистемам.

В провинции напоминают, что выпуск инвазивных видов в природную среду является нарушением закона. Нарушителям грозят штрафы, а в отдельных случаях — тюремное заключение сроком до одного года.

Владельцам, которые не могут больше содержать рыбок, рекомендуют искать им новых хозяев, обращаться в зоомагазины или специализированные организации, но ни в коем случае не отпускать животных в дикую природу.

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