Золотые рыбки захватывают водоёмы Альберты: власти просят остановиться

Власти канадской провинции Альберта обратились к жителям с призывом не выпускать аквариумных золотых рыбок в естественные водоемы. Как сообщает UPI, инвазивные виды успешно приживаются в местных реках и озерах, вытесняя аборигенных обитателей.
Специалисты уже зарегистрировали более 100 случаев обнаружения золотых рыбок в водоемах провинции. Эксперты отмечают, что, вопреки популярному мифу, рыбы попадают туда не через канализацию, а по вине самих владельцев, которые намеренно выпускают питомцев на волю.
В естественной среде аквариумные рыбки демонстрируют высокую выживаемость — они без проблем переносят суровые канадские зимы, стремительно размножаются и вырастают до крупных размеров. Отдельные особи достигали в длину почти 40 сантиметров.
Экологи предупреждают: вместе с домашними питомцами в водоемы попадают паразиты, возбудители болезней, улитки и водные растения, что наносит серьезный урон местным экосистемам.
В провинции напоминают, что выпуск инвазивных видов в природную среду является нарушением закона. Нарушителям грозят штрафы, а в отдельных случаях — тюремное заключение сроком до одного года.
Владельцам, которые не могут больше содержать рыбок, рекомендуют искать им новых хозяев, обращаться в зоомагазины или специализированные организации, но ни в коем случае не отпускать животных в дикую природу.
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