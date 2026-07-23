Золотые рыбки захватывают водоёмы Альберты: власти просят остановиться

Специалисты уже зарегистрировали более 100 случаев обнаружения золотых рыбок в водоемах провинции. Эксперты отмечают, что, вопреки популярному мифу, рыбы попадают туда не через канализацию, а по вине самих владельцев, которые намеренно выпускают питомцев на волю.