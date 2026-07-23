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Российские форекс-дилеры предложат клиентам CFD на криптовалюты

Российские форекс-дилеры начинают предлагать клиентам контракты на разницу цен (CFD) с экспозицией на криптовалюту. На прошлой неделе такой продукт запустила «Альфа-Форекс» — инвесторам доступны контракты на пары американский доллар/биткойн (BTC) и американский доллар/эфир (ETH). «БКС-Форекс» начнет торги контрактами на разницу цен 24 июля, а «Финам Форекс» — 29 июля.

Российские форекс-дилеры начинают предлагать клиентам контракты на разницу цен (CFD) с экспозицией на криптовалюту. На прошлой неделе такой продукт запустила «Альфа-Форекс» — инвесторам доступны контракты на пары американский доллар/биткойн (BTC) и американский доллар/эфир (ETH). «БКС-Форекс» начнет торги контрактами на разницу цен 24 июля, а «Финам Форекс» — 29 июля.

Наиболее популярными могут стать контракты на биткойн. Этот актив является достаточно волатильным — с начала 2026 года он пережил несколько обвалов. При резком изменении цены инвестор может зафиксировать большую прибыль, но при этом увеличиваются и риски. Рядовые инвесторы будут терпеть по таким инструментам лишь убытки, считают эксперты.

Подробности — в материале «Форекс спешит за биткойном».