Российские форекс-дилеры предложат клиентам CFD на криптовалюты

Наиболее популярными могут стать контракты на биткойн. Этот актив является достаточно волатильным — с начала 2026 года он пережил несколько обвалов. При резком изменении цены инвестор может зафиксировать большую прибыль, но при этом увеличиваются и риски. Рядовые инвесторы будут терпеть по таким инструментам лишь убытки, считают эксперты.