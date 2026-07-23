Суд вынес приговор экс-капитану юношеской сборной России по хоккею за мошенничество

26-летний Хованов является воспитанником казанского «Ак Барса». В 2016 году он привёл сборную России к бронзовым медалям зимних юношеских Олимпийских игр, а в 2020 году стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира. В 2018-м нападающего задрафтовал клуб НХЛ «Миннесота», однако пробиться в сильнейшую лигу мира хоккеист не сумел, выступая в низших американских дивизионах. В КХЛ он провёл семь матчей за «Ак Барс», не набрав очков, после чего играл в чемпионатах Белоруссии и Франции.