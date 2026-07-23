День ВМФ в Петербурге второй год подряд пройдет без парада и салюта

В 2025 году парад отменили впервые с момента его проведения в современном формате. Тогда также были отменены салют и прохождение колонн маломерных судов. В Кремле решение объяснили соображениями безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отмена связана с «общей обстановкой» и тем, что «безопасность превыше всего».