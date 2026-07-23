День ВМФ в Петербурге второй год подряд пройдет без парада и салюта

В Петербурге второй год подряд не состоится Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Это следует из опубликованной Смольным программы праздничных мероприятий, в которой также отсутствует традиционный праздничный салют.
Правительство города 23 июля опубликовало план мероприятий, посвященных Дню ВМФ. В общегородскую программу вошли церемонии возложения цветов к памятникам Петру I и адмиралу Федору Ушакову, праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский», тематическая подсветка Троицкого, Дворцового мостов и моста Бетанкура, зажжение факелов на Ростральных колоннах, фестиваль военных оркестров, выставки и другие культурные мероприятия. При этом парад и праздничный салют в опубликованный Смольным план мероприятий не вошли.
День Военно-морского флота в 2026 году отмечается 26 июля, так как этот праздник традиционно приходится на последнее воскресенье месяца.
Парад проводится в Петербурге с 2017 года после указа президента о возрождении этой традиции.
В 2025 году парад отменили впервые с момента его проведения в современном формате. Тогда также были отменены салют и прохождение колонн маломерных судов. В Кремле решение объяснили соображениями безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отмена связана с «общей обстановкой» и тем, что «безопасность превыше всего».
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