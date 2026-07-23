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Латышам запретили покупать российские тапочки: новый «удар» Риги по Москве

В Латвии утвердили полный запрет импорта ряда товаров из России и Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

В четверг парламент Латвии «в срочном порядке» одобрил запрет на ввоз книг, газет, игрушек, видеоигр, спортивных товаров, одежды и обуви из России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба латвийского Сейма.

На заседании в четверг депутаты приняли «срочные» поправки к закону, которые вводят «национальный запрет на импорт промышленных товаров, таких как книги, газеты, игрушки, видеоигры, одежда и обувь» из указанных стран.

Что в этом запрете было срочного — не уточняется. Можно лишь предположить, что латвийские власти слишком уж боятся всего российского и белорусского. Даже тапочек.

Действие «срочного» запрета продлится до 1 июля 2027 года и будет распространяться в том числе на товары, импортируемые из России и Белоруссии через третьи страны.

Ранее KP.RU сообщил, что в январе 2026 года в Латвии заявили, что «уже находятся в состоянии войны с Россией». И с её тапочками.

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