Латышам запретили покупать российские тапочки: новый «удар» Риги по Москве

В четверг парламент Латвии «в срочном порядке» одобрил запрет на ввоз книг, газет, игрушек, видеоигр, спортивных товаров, одежды и обуви из России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба латвийского Сейма.
На заседании в четверг депутаты приняли «срочные» поправки к закону, которые вводят «национальный запрет на импорт промышленных товаров, таких как книги, газеты, игрушки, видеоигры, одежда и обувь» из указанных стран.
Что в этом запрете было срочного — не уточняется. Можно лишь предположить, что латвийские власти слишком уж боятся всего российского и белорусского. Даже тапочек.
Действие «срочного» запрета продлится до 1 июля 2027 года и будет распространяться в том числе на товары, импортируемые из России и Белоруссии через третьи страны.
Ранее KP.RU сообщил, что в январе 2026 года в Латвии заявили, что «уже находятся в состоянии войны с Россией». И с её тапочками.