Вдова Левкина расцвела и похорошела: пришла в кино в розовом

Вдова экс-солиста «На-На» Владимира Левкина Маруся приехала на показ российского фильма. Новый лёгкий образ Марины народ сразу заметил, потому что после похорон мужа Левкина появлялась преимущественно в тёмных нарядах, а тут она была в платье в розовых оттенках, да еще и улыбалась. Чувствалось, что вдова постепенно отходит от трагедии, которая случилась в её семье (Владимир Левкин скончался в в 2024 году после продолжительной болезни). Ну, а «МК» девушка рассказала, почему вдруг пришла в таком образе? Ответ на видео.