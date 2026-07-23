Солистка «Миража» Суханкина отсудила у основателя группы 8 млн рублей

Согласно материалам дела, осенью 2023 года Маргарита Суханкина узнала, что Литягин распоряжается исключительными правами на часть треков, которые она исполняет. Причем согласия певицы на такое распоряжение не было, а вознаграждение за использование прав господин Литягин не выплачивал. Суд запретил Андрею Литягину распоряжаться правами на песни, включая «1000 звезд», «Мерцает ночь», «Звезды молчат», «Я больше не прошу», «Музыка нас связала» и другие.