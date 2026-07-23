Солистка «Миража» Суханкина отсудила у основателя группы 8 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Маргариты Суханкиной, солистки группы «Мираж», к основателю и композитору коллектива Андрею Литягину о защите авторских прав. По решению суда господин Литягин должен выплатить госпоже Суханкиной компенсацию более 8 млн рублей, а также получил запрет распоряжаться ее исключительными правами на 29 совместных музыкальных произведений.
Согласно материалам дела, осенью 2023 года Маргарита Суханкина узнала, что Литягин распоряжается исключительными правами на часть треков, которые она исполняет. Причем согласия певицы на такое распоряжение не было, а вознаграждение за использование прав господин Литягин не выплачивал. Суд запретил Андрею Литягину распоряжаться правами на песни, включая «1000 звезд», «Мерцает ночь», «Звезды молчат», «Я больше не прошу», «Музыка нас связала» и другие.
Группа «Мираж» была основана в 1986 году Андреем Литягиным и является значимой фигурой на советской и российской музыкальной сцене. Маргарита Суханкина стала первой солисткой коллектива, записав ключевые хиты, такие как «Звезды нас ждут», «Видео» и «Эта ночь».