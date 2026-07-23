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Юбиляр Иван Охлобыстин показал уникальный перстень в честь СВО из золота

Актер Иван Охлобыстин вчера отметил 60-летний юбилей. А незадолго до этого события он появился на кинопремьере, где показал необычный аксессуар. Дело в том, что несколько лет назад актер изготовил в мастерской уникальное украшение, которое посвятил специальной военной операции, ЛНР и ДНР. У артиста появился перстень из золота и рубина. Необычную историю возникновения данного аксессуара Иван Иванович впервые поведал журналистам.

Актер Иван Охлобыстин вчера отметил 60-летний юбилей. А незадолго до этого события он появился на кинопремьере, где показал необычный аксессуар. Дело в том, что несколько лет назад актер изготовил в мастерской уникальное украшение, которое посвятил специальной военной операции, ЛНР и ДНР. У артиста появился перстень из золота и рубина. Необычную историю возникновения данного аксессуара Иван Иванович впервые поведал журналистам.

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