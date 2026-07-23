Трамп: ИИ масштабнее интернета и всего, что видело человечество

Искусственный интеллект (ИИ) по масштабу превосходит интернет, а также все, что люди виделм ранее, заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Искусственный интеллект превосходит по масштабу интернет и все, что человечество видело прежде», — сказал он.
Ранее американский президент заявил, что ИИ может опередить по значимости интернет и стать самой важной разработкой в мире. Он заявил, что США в сфере ИИ «превосходят всех».
Напомним, в мае Белый дом отложил запланированную церемонию подписания Трампом нового указа об искусственном интеллекте (ИИ) и кибербезопасности. Президент США объяснил свое решение тем, что ему не понравились некоторые аспекты документа, так как они могут замедлить развитие американской ИИ-индустрии в условиях усиления конкуренции.