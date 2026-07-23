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Комик Белый* рассказал об эффекте эмиграции на личную жизнь

Уехавший из России стендап-комик Руслан Белый* (признанный Минюстом РФ иностранным агентом) назвал необычный эффект эмиграции.

Уехавший из России стендап-комик Руслан Белый* (признанный Минюстом РФ иностранным агентом) назвал необычный эффект эмиграции. В выпуске проекта «Давайте вместе сделаем шоу» на YouTube он заявил, что за границей людям стало сложнее изменять друг другу.

По словам юмориста, который сейчас проживает в Испании, несмотря на все трудности переезда, есть и легкие плюсы. Белый* предположил, что жены эмигрантов могут быть спокойны, поскольку шанс измены со стороны мужа «стремится к нулю».

Свою мысль комик объяснил тем, что мужчинам в другой стране крайне сложно найти партнершу для связи на стороне. Кроме того, по его мнению, в эмиграции практически невозможно придумать убедительное оправдание своего длительного отсутствия.

Ранее уехавший из России комик пожаловался на туалеты в Европе.

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* Признан Минюстом России иноагентом.