Музыка нас… довела до суда: Маргарита Суханкина взыскала с основателя группы «Мираж» более 8 млн рублей

Суд установил, что голос артистки звучит в фонограммах песен, выпущенных под именем группы «Мираж». Осенью 2023 года певица узнала из материалов другого разбирательства, что Литягин, один из авторов композиций, распоряжается принадлежащими ей правами на совместное исполнение.