Музыка нас… довела до суда: Маргарита Суханкина взыскала с основателя группы «Мираж» более 8 млн рублей

Солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина выиграла суд у основателя коллектива Андрея Литягина и получит более 8 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Мосгорсуда, пишет РИА Новости в четверг, 23 июля.
Суд установил, что голос артистки звучит в фонограммах песен, выпущенных под именем группы «Мираж». Осенью 2023 года певица узнала из материалов другого разбирательства, что Литягин, один из авторов композиций, распоряжается принадлежащими ей правами на совместное исполнение.
Ограничение касается 29 произведений, в том числе хитов «1000 звёзд», «Мерцает ночь», «Звёзды молчат», «Я больше не прошу» и «Музыка нас связала». Самостоятельно распоряжаться результатами совместной работы с певицей Литягин больше не сможет.
Экс-солистки группы «Мираж» Маргарита Суханкина и Наталия Гулькина разругались из-за любви продюсера. Судебное разбирательство завершилось взысканием 6 млн рублей.