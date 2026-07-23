Президент Бангладеш Чуппу планирует подать в отставку 24 июля

По данным агентства Reuters, президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен подать в отставку в пятницу, 24 июля. Об этом стало известно от источников в окружении главы государства.
Как сообщают инсайдеры, 76-летний политик уже проинформировал о своём решении премьер-министра Тарика Рахмана. Теперь по конституции Шахабуддин Чуппу должен передать официальное заявление спикеру парламента Хафизу Уддину Ахмеду.
Спикер сейчас находится на лечении в Таиланде, однако ожидается, что он вернётся в Дакку именно в пятницу. Тогда и объявят об отставке президента официально.
Шахабуддин Чуппу занял пост главы государства в 2023 году как кандидат от партии «Авами лиг». В Бангладеш президент выполняет в основном церемониальные функции. Реальная исполнительная власть принадлежит премьер-министру и правительству. Обычно глава государства действует по их рекомендациям и не принимает самостоятельных политических решений.
Ранее стало известно о скорой отставке президента Сербии Александра Вучича. Политик озвучил своё решение на митинге сторонников, однако точной даты ухода пока нет.