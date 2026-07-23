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Президент Бангладеш Чуппу планирует подать в отставку 24 июля

Президент Бангладеш проинформировал правительство страны о решении уйти с поста.

Источник: Комсомольская правда

По данным агентства Reuters, президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен подать в отставку в пятницу, 24 июля. Об этом стало известно от источников в окружении главы государства.

Как сообщают инсайдеры, 76-летний политик уже проинформировал о своём решении премьер-министра Тарика Рахмана. Теперь по конституции Шахабуддин Чуппу должен передать официальное заявление спикеру парламента Хафизу Уддину Ахмеду.

Спикер сейчас находится на лечении в Таиланде, однако ожидается, что он вернётся в Дакку именно в пятницу. Тогда и объявят об отставке президента официально.

Шахабуддин Чуппу занял пост главы государства в 2023 году как кандидат от партии «Авами лиг». В Бангладеш президент выполняет в основном церемониальные функции. Реальная исполнительная власть принадлежит премьер-министру и правительству. Обычно глава государства действует по их рекомендациям и не принимает самостоятельных политических решений.

Ранее стало известно о скорой отставке президента Сербии Александра Вучича. Политик озвучил своё решение на митинге сторонников, однако точной даты ухода пока нет.

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