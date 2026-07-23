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Telegraph: 29-летнего саудовского принца нашли мертвым в Лондоне

Одного из саудовских принцев, который приходится дальним родственником королю Саудовской Аравии Салману, нашли мертвым в элитной гостинице в Лондоне в ноябре 2025 года. Причиной его смерти стало употребление наркотиков и спиртных напитков. Об этом в четверг, 23 июля, сообщила газета Telegraph.

Одного из саудовских принцев, который приходится дальним родственником королю Саудовской Аравии Салману, нашли мертвым в элитной гостинице в Лондоне в ноябре 2025 года. Причиной его смерти стало употребление наркотиков и спиртных напитков. Об этом в четверг, 23 июля, сообщила газета Telegraph.

— Саудовский принц был найден мертвым в отеле в Кенсингтоне после того, как принял коктейль из наркотиков и алкоголя, — говорится в материале.

По данным журналистов, тело 29-летнего принца нашел уборщик в ванной комнате дорогого номера в гостинице Marriott в районе Кенсингтон. В крови покойного обнаружили значительное количество алкоголя и наркотиков.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что покойный страдал от зависимости от алкоголя и алпразолама. За три месяца до смерти он проходил лечение от зависимости в элитной лондонской клинике.

7 августа 2025 года стало известно, что генерального директора филиала модельного агентства MaryWay Полину Малинину, которая участвовала в съемках реалити-шоу «Дом-2», нашли мертвой в квартире в Нижнем Новгороде. Причиной смерти 24-летней девушки стала передозировка наркотическим веществом.