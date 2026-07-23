Telegraph: 29-летнего саудовского принца нашли мертвым в Лондоне

Одного из саудовских принцев, который приходится дальним родственником королю Саудовской Аравии Салману, нашли мертвым в элитной гостинице в Лондоне в ноябре 2025 года. Причиной его смерти стало употребление наркотиков и спиртных напитков. Об этом в четверг, 23 июля, сообщила газета Telegraph.