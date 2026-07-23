А куклы — они же как люди: как философский спектакль Театра на Юго-Западе живет много лет, очаровывая зрителей

— Дело в том, что куклы не смогут заменить человека, неважно — будут ли это роботы или искусственный интеллект. Не буду спорить. Ведь кукла — отражение человека, как театр — отражение жизни, с полным отображением всех свойственных людям добродетелей и пороков. И поэтому артисты-куклы, готовясь к спектаклю, особенно не перевоплощаются в кукол и повторяют сюжетные повороты, текст, задачи режиссера, а уже выйдя на сценическое пространство, добавляют к действу специфическую пластику. Так как куклы, по задумке режиссера, это те же люди: «Это спектакль о нашей жизни, в которой все мы куклы — и кукловоды одновременно». Так говорил великий Валерий Белякович.