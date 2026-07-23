А куклы — они же как люди: как философский спектакль Театра на Юго-Западе живет много лет, очаровывая зрителей

От станции метро «Юго-Западная» идти до театра с таким же, по сути, названием — Театр на Юго-Западе — это своего рода игра в путешествие. Становлюсь ненадолго ребенком, я 16-летний капитан, вспоминаю розу ветров — иду на зюйд-вест!
Но с курса тут не сбиться: все время по прямой. Театр среди многоэтажек — остров в океане. Мимо бежит река-улица, где-то наверху многоэтажки, чья-то любопытная голова глядит вниз, на людей-муравьишек. Сверху они похожи на кукол.
В фойе на тебя проницательно смотрит с портрета основатель и бессменный руководитель театра Валерий Белякович. Великое имя! Он создал театр с нуля и сделал его не просто популярным, а наилюбимейшим. Скоро ему полвека, поверить невозможно… Впрочем, что-то я отвлекся. Итак, если смотреть сверху, мир кажется игрушечным. А сегодня зюйд-вест принес меня на легендарный спектакль «Куклы» — трагифарс, написанный самим режиссером Беляковичем по мотивам малоизвестной пьесы Хасинто Грау, варианта интерпретации древнего мифа о Пигмалионе. Постановка эта идет уже 23 года, и последние десять лет — без своего эксцентричного создателя Валерия Беляковича, но при чутком руководстве и сохранении традиций его последователями.
О чем спектакль? Сейчас-сейчас, заходим за кулисы…
…Заслуженная артистка России Карина Дымонт готовится к выходу на сцену и рассуждает о главном смысле пьесы:
— Дело в том, что куклы не смогут заменить человека, неважно — будут ли это роботы или искусственный интеллект. Не буду спорить. Ведь кукла — отражение человека, как театр — отражение жизни, с полным отображением всех свойственных людям добродетелей и пороков. И поэтому артисты-куклы, готовясь к спектаклю, особенно не перевоплощаются в кукол и повторяют сюжетные повороты, текст, задачи режиссера, а уже выйдя на сценическое пространство, добавляют к действу специфическую пластику. Так как куклы, по задумке режиссера, это те же люди: «Это спектакль о нашей жизни, в которой все мы куклы — и кукловоды одновременно». Так говорил великий Валерий Белякович.
Как спектакль играется уже десять лет без своего создателя-режиссера? Сергей Бородинов выходит в конце второго акта, поэтому первый акт смотрит из зала, чтобы уловить настрой сегодняшнего действа, ведь каждый спектакль уникален своим неповторимым рисунком, дыханием, импровизацией. Да и настроение зала играет свою роль.
Постановка давно живет своей жизнью, коллектив артистов сам регулирует ввод новых партнеров и их игру. В силу профессии в театре я бываю часто, так вот: пожалуй, это самый коллегиальный спектакль в Москве. А что касается развития, то Евгений Бакалов, который живет в этом спектакле все 23 года и сегодня играет в нем самого Пигмалиона — то ли Карабаса, то ли куклу, утверждает, что спектакль выдерживается в рамках поставленных режиссером задач. По сути, на сегодняшний день, их — «Кукол» — можно назвать «франшизой Валерия Беляковича».
…Это трагифарс про «кукольных дел мастера», который научился изготавливать кукол, совершенно неотличимых от людей. Его создания сначала просто дают представления, разъезжают по стране, общаются со зрителями. Но постепенно они начинают перенимать характеры и черты окружающих их людей — и «очеловечиваются». Они начинают лгать, пустословить, чрезмерно гордиться своими талантами, интриговать — словом, ведут себя… как люди. Зато зрители, подражая им, превращаются в кукол. Поэтому, готовясь к спектаклю, и люди, и куклы наносят похожий грим, разминаются и, выходя на подмостки, смешиваются, тасуются как колода карт, обескураживая зрителей в зале совершенно невероятным зрелищем. Кстати — весьма философским.
Нам остается только гадать, где кончаются люди и начинаются куклы. А может быть, где кончаются куклы и начинаются люди? Это вечный вопрос. Ответ — в нашем с вами настоящем и будущем!
ДОСЬЕ.
Фотограф Дмитрий Дубинский начинал карьеру в Латвии, после переезда в Россию сотрудничал со всеми ведущими СМИ. Количество его профессиональных наград «зашкаливает» — он, два десятка лет работавший официальным фотографом фестиваля «Золотая маска», дважды лауреат Всероссийского фотоконкурса BEST OF RUSSIA и обладатель Гран-при всероссийского фотоконкурса VIVA! PHOTOAWARDS. Кстати, мало кто знает, что наш Дима — выпускник биологического факультета Латвийского университета по специальности «физиология человека и животных»! А еще он отлично играет на аккордеоне, серьезно занимался тяжелой атлетикой (имеет второй взрослый разряд!), а в молодости, в момент острого дефицита учителей, преподавал в сельской школе биологию, химию, а также математику и физику. Вот такой он, наш театровед!