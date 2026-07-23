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Хоккеист Капризов признался, что скучает по России во время выступлений в НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов в интервью подкасту футболиста Федора Смолова рассказал, что часто скучает по родной стране. Хоккеист отметил, что ему комфортно бывать дома, хотя он уже привык к жизни в США. Во время перерывов в сезоне к нему приезжают родители и брат, что помогает скрасить время вдали от близких.

Нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов в интервью подкасту футболиста Федора Смолова рассказал, что часто скучает по родной стране. Хоккеист отметил, что ему комфортно бывать дома, хотя он уже привык к жизни в США. Во время перерывов в сезоне к нему приезжают родители и брат, что помогает скрасить время вдали от близких.

— Мне по кайфу, честно, дома. Я всегда скучаю. А так я уже привык там маленько. Когда один часто живешь, время проводишь один, дома вообще делать особо нечего. Приезжали родители, брат два раза приезжал. Однажды брат один прилетал, и мы с ним вообще кайфово время провели, — сказал Капризов.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне он получил приз лучшему новичку лиги («Колдер Трофи»), а в 2022 году завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в составе российской команды. В минувшем сезоне хоккеист набрал 86 очков (34 шайбы и 52 результативные передачи), помогая клубу выйти в плей-офф, где команда завершила борьбу во втором раунде.

Международная федерация хоккея с весны 2022 года отстранила российских спортсменов от участия в своих турнирах, в том числе в нейтральном статусе, и лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира 2023 года. Впоследствии это ограничение неоднократно продлевалось, включая соответствующие решения, принятые в 2023 и 2025 годах.

Хоккеист Александр Овечкин ранее подписал новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз» сроком на один год.

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