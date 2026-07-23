Хоккеист Капризов признался, что скучает по России во время выступлений в НХЛ

— Мне по кайфу, честно, дома. Я всегда скучаю. А так я уже привык там маленько. Когда один часто живешь, время проводишь один, дома вообще делать особо нечего. Приезжали родители, брат два раза приезжал. Однажды брат один прилетал, и мы с ним вообще кайфово время провели, — сказал Капризов.