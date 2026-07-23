Трамп заявил, что Иран не готов к сделке и США надо продолжать боевые действия

«Дела у нас идут очень хорошо против Исламской Республики Иран. Дела у нас идут чрезвычайно хорошо. Они бы хотели сделать что-то. Они еще не готовы. Им требуется то же самое, что сейчас, но больше. Они еще не готовы», — указал Трамп на мероприятии в Вашингтоне.