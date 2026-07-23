Трамп заявил, что Иран не готов к сделке и США надо продолжать боевые действия

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Тегеран на текущий момент не созрел для заключения соглашения с Вашингтоном. По его мнению, Соединенным Штатам необходимо продолжать военные действия против исламской республики.
«Дела у нас идут очень хорошо против Исламской Республики Иран. Дела у нас идут чрезвычайно хорошо. Они бы хотели сделать что-то. Они еще не готовы. Им требуется то же самое, что сейчас, но больше. Они еще не готовы», — указал Трамп на мероприятии в Вашингтоне.
Американский лидер также заявил, что у иранского руководства якобы существуют «злые умыслы». Он акцентировал внимание на том, что Соединенные Штаты не могут позволить Ирану обзавестись ядерным вооружением. По словам политика, это является красной линией для Вашингтона.
Тем временем иранское военное командование «Хатам аль-Анбия» выступило с предупреждением в адрес США. В заявлении военных говорится, что любая эскалация со стороны Америки приведет к значительному расширению конфликта на всем Ближнем Востоке.