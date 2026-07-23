Покорители Арктики: столичные школьники и студенты колледжей стали участниками экспедиции на Крайний Север

23 июля объявили участников Большой арктической экспедиции среди школьников и студентов колледжей Москвы. Кому посчастливилось отправиться на Крайний Север, узнала «Вечерняя Москва».
Стать участником Большой арктической экспедиции — уникальная возможность отправиться на Крайний Север, познакомиться с местной природой и провести собственные исследования.
— Мы ставим перед нашими участниками, а это юноши и девушки в возрасте от 16 до 21 года, самые разные задачи: и научные, и прикладные, практические, и спортивные, — рассказал директор центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий», кавалер ордена Мужества Матвей Шпаро.
По его словам, в этом году на мысе Челюскин будут работать два отряда.
— «Хранители истории» — это фактически реставраторы, которые будут восстанавливать самый северный мемориальный комплекс. Они будут шкурить, красить обелиски, делать опалубку, заливать бетон, — пояснил Матвей Шпаро. — А второй отряд, «Исследователи Арктики», займется научной работой: они будут выполнять задания, которые получили в ведущих российских научно-исследовательских институтах, например, определят антропогенную нагрузку на регион. Работы участникам экспедиции предстоит много, но они к ней — готовы. Ведь прошли серьезный отбор.
— Я очень хочу увидеть Арктику своими глазами, — поделилась Алиса Сальникова из школы № 2127, — и прикоснуться к реальной истории людей. Девушка увлекается черчением и реставрацией, она станет участницей первого отряда.
Одной из участниц экспедиции стала Ольга Тютина из школы № 1194. Ей нравятся химия и биология, которые она углубленно изучает в школе, поэтому займется исследованиями: в ее планах получить образцы штаммов бактерий для своего проекта и принести пользу ботаническим институтам.
— Нам предстоит пройти маршрут от 100 до 130 километров, и это уникальный шанс испытать себя, — поделилась Ольга. А еще школьница мечтает увидеть термокарстовые озера. — Это очень интересное явление: когда снег протаивает, под ним появляется воронка, из которой потом появляется озеро, — пояснила она.
В состав команды вошел также студент столичного Колледжа предпринимательства № 11 Артем Исмагилов. О проекте он узнал от друга и решил попробовать свои силы.
— Я по жизни активный человек, занимаюсь спортом и много путешествую по России. Эта экспедиция — вызов для меня, хочу понять предел своего организма, — рассказал Артем.
Молодой человек тоже вступил в отряд исследователей. Руководитель экспедиции Матвей Шпаро отметил, что оказаться в Арктике для любого человека — это как слетать на Луну.
— Интересно в этой поездке будет все: от полета на вертолете до тюленей, проплывающих вдоль берега, — сказал он.
В августе на Таймыре еще продолжается полярный день, и солнце не заходит за горизонт. А на станции ребята смогут пообщаться с настоящими полярниками.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:
Столица активно развивает внеучебные программы для школьников и студентов колледжей. Большое внимание здесь мы уделяем детскому туризму. Так, одним из самых масштабных ежегодных событий является Большая арктическая экспедиция. В этом году участие в отборочных этапах приняли свыше десяти тысяч ребят. Финальный отбор прошли 14 юных москвичей — это десять московских школьников и четыре студента колледжей.
СПРАВКА.
Туризмом и краеведением в столице занимаются более 80 тысяч школьников и студентов колледжей. Для привлечения их в сферу спортивного туризма в 2024 году запустили проект «Маршрут построен». Каждый год ребята совершают более 300 походов и экспедиций по России и другим странам. Среди направлений — Тянь-Шань, Северная Осетия, Алтай.