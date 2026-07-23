Покорители Арктики: столичные школьники и студенты колледжей стали участниками экспедиции на Крайний Север

— «Хранители истории» — это фактически реставраторы, которые будут восстанавливать самый северный мемориальный комплекс. Они будут шкурить, красить обелиски, делать опалубку, заливать бетон, — пояснил Матвей Шпаро. — А второй отряд, «Исследователи Арктики», займется научной работой: они будут выполнять задания, которые получили в ведущих российских научно-исследовательских институтах, например, определят антропогенную нагрузку на регион. Работы участникам экспедиции предстоит много, но они к ней — готовы. Ведь прошли серьезный отбор.