Зарядки для телефонов до 800 рублей массово провалили проверки Роскачества

Исследования показали связь между ценой и безопасностью. В сегменте до 800 рублей 6 из 8 товаров имеют критические нарушения. Оптимальными названы Baseus и Qilive за 900−1100 рублей. В категории от 1200 рублей безопасны Ugreen, Xiaomi, Anker, Realme и Commo, а у Apple и Samsung есть замечания по помехам и маркировке.