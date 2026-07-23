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Зарядки для телефонов до 800 рублей массово провалили проверки Роскачества

Опасные зарядки угрожают волгоградцам пожаром и током.

Роскачество выявило нарушения в 13 из 20 проанализированных брендов зарядных устройств, признав 65% товаров опасными для жизни. Покупка таких приборов создает риски поражения током и пожара.

Эксперты изучили 37 показателей качества, безопасности и маркировки сетевых адаптеров. Проблемы с прочностью изоляции возникли у марок B Y Original, GQbox, Hoco, Borofone, Borasco, Digma и Flarx. Все они, кроме Borasco, пожароопасны из-за горючего пластика.

В кабелях Flarx нашли свинец, а Keyron и Flarx не выдерживают скачки напряжения. Помехи для Wi-Fi создают B Y Original, GQbox, Hoco, Borofone, Keyron, Borasco, Apple, Digma и Flarx.

Исследования показали связь между ценой и безопасностью. В сегменте до 800 рублей 6 из 8 товаров имеют критические нарушения. Оптимальными названы Baseus и Qilive за 900−1100 рублей. В категории от 1200 рублей безопасны Ugreen, Xiaomi, Anker, Realme и Commo, а у Apple и Samsung есть замечания по помехам и маркировке.

В Роскачестве рекомендуют не проверять зарядку на «скорость» или «вес». Единственный маркер качества сегодня — это репутация бренда.

Ранее сообщалось о контроле за ценами на продукты в Волгограде.