Зарядки для телефонов до 800 рублей массово провалили проверки Роскачества

Роскачество выявило нарушения в 13 из 20 проанализированных брендов зарядных устройств, признав 65% товаров опасными для жизни. Покупка таких приборов создает риски поражения током и пожара.
Эксперты изучили 37 показателей качества, безопасности и маркировки сетевых адаптеров. Проблемы с прочностью изоляции возникли у марок B Y Original, GQbox, Hoco, Borofone, Borasco, Digma и Flarx. Все они, кроме Borasco, пожароопасны из-за горючего пластика.
В кабелях Flarx нашли свинец, а Keyron и Flarx не выдерживают скачки напряжения. Помехи для Wi-Fi создают B Y Original, GQbox, Hoco, Borofone, Keyron, Borasco, Apple, Digma и Flarx.
Исследования показали связь между ценой и безопасностью. В сегменте до 800 рублей 6 из 8 товаров имеют критические нарушения. Оптимальными названы Baseus и Qilive за 900−1100 рублей. В категории от 1200 рублей безопасны Ugreen, Xiaomi, Anker, Realme и Commo, а у Apple и Samsung есть замечания по помехам и маркировке.
В Роскачестве рекомендуют не проверять зарядку на «скорость» или «вес». Единственный маркер качества сегодня — это репутация бренда.
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