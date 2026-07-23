Петровская регата в День ВМФ, гонки на внедорожниках и первый матч «Факела» в сезоне

Театр «Кот» на этой неделе проводит фестиваль «Изнанка», посвященный неожиданным «не репертуарным» экспериментам и проектам, которые не помещаются в привычные театральные форматы. 24 июля будет показана работа «Что делать, если вас хотят съесть на завтрак?» — спектакль про жизненные трудности и инструкция по выходу из бытовых неурядиц. 25 июля будет представлена постановка «Изнанка» — авторский спектакль как размышление о пути человека к творчеству. В последний день фестиваля, 26 июля, зрителей приглашают на спектакль «Без права на сказку», в который вошли альтернативные истории сказочных злодеев, придуманные, написанные и сыгранные учениками актерских курсов Анастасии Савченковой.