Спортсменка из Ростовской области завоевала золото первенства России по плаванию

Спортсменка из Ростовской области Арина Брыканова завоевала золотую медаль первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок в возрасте от 16 до 18 лет. Об этом сообщают донские власти.
Арина Брыканова преодолела дистанцию в 400 метров вольным стилем за 4 минуты 15,78 секунды.
Первенство продолжается. За медали в Калуге соревнуются более 900 спортсменов из 63 субъектов России. На соревнованиях отбирают сильнейших для национальных сборных.
Напомним, Арина Брыканова — воспитанница спортшколы олимпийского резерва № 22. Ранее в составе сборной России спортсменка завоевала серебро первенства Европы в Германии в эстафете 4×200 метров вольным стилем.
— Победа донской пловчихи на всероссийских соревнованиях — результат упорного труда, целеустремленности и высокого профессионализма как самой спортсменки, так и ее наставников, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.
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