Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсменка из Ростовской области завоевала золото первенства России по плаванию

Донская пловчиха Арина Брыканова оказалась сильнейшей на первенстве России в Калуге.

Источник: Комсомольская правда

Спортсменка из Ростовской области Арина Брыканова завоевала золотую медаль первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок в возрасте от 16 до 18 лет. Об этом сообщают донские власти.

Арина Брыканова преодолела дистанцию в 400 метров вольным стилем за 4 минуты 15,78 секунды.

Первенство продолжается. За медали в Калуге соревнуются более 900 спортсменов из 63 субъектов России. На соревнованиях отбирают сильнейших для национальных сборных.

Напомним, Арина Брыканова — воспитанница спортшколы олимпийского резерва № 22. Ранее в составе сборной России спортсменка завоевала серебро первенства Европы в Германии в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

— Победа донской пловчихи на всероссийских соревнованиях — результат упорного труда, целеустремленности и высокого профессионализма как самой спортсменки, так и ее наставников, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.