Звезды мировой сцены приехали в Москву: стартовал один из главных фестивалей лета

— Каждый год мы знакомим гостей события с чем-то новым, — отметил генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц, — удивляем, вдохновляем, даем пищу для размышления. Чтобы каждая деталь осталась в памяти, отозвалась в душе. В этом году в фокусе внимания — важность культурного диалога и взаимопонимания. Искусство предстает как универсальный язык общения. Говорят на нем на международном фестивале не только отечественные коллективы, но и иностранные труппы. Так, в рамках «Ночи одноактных балетов» пройдут спектакли китайских и индийских хореографов.