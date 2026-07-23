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Звезды мировой сцены приехали в Москву: стартовал один из главных фестивалей лета

23 июля на ВДНХ стартовал IX Международный фестиваль искусств «Вдохновение». Он продлится еще три дня.

23 июля на ВДНХ стартовал IX Международный фестиваль искусств «Вдохновение». Он продлится еще три дня.

Уличные шоу, спектакли, концерты, хореографические постановки и красочные инсталляции — программа девятого по счету «Вдохновения» получила новый вектор. И прочтение.

— Каждый год мы знакомим гостей события с чем-то новым, — отметил генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц, — удивляем, вдохновляем, даем пищу для размышления. Чтобы каждая деталь осталась в памяти, отозвалась в душе. В этом году в фокусе внимания — важность культурного диалога и взаимопонимания. Искусство предстает как универсальный язык общения. Говорят на нем на международном фестивале не только отечественные коллективы, но и иностранные труппы. Так, в рамках «Ночи одноактных балетов» пройдут спектакли китайских и индийских хореографов.

— Кроме того, мы во второй раз позвали друзей из Чили, — рассказал Григорянц.

Продюсер из Чили Доминга Гутьеррес Эпштейн отмечает, что их коллектив с удовольствием во второй раз приезжает в Москву. И вновь на «Вдохновение».

— Наш спектакль расскажет о человеческих чувствах, а передадим мы их через белых марионеток. Сама постановка лишена слов, какие ее герои, но главное — поймать отражение памяти, понять, что делать, когда она покидает человека, — говорит он.

Свое видение того, как современные города влияют на людей, решили воплотить в танцевальных номерах артисты из Китая. Хореограф коллектива Лулу Цао подчеркивает: в Москве он и его труппа уже почувствовали большой интерес к творчеству Поднебесной.

— Наш спектакль повествует о молодом человеке, который по-своему воспринимает быстро меняющуюся реальность, — приоткрывает он завесу тайны.

А вот артисты из Индии решили не просто показать свою постановку, а устроить премьеру на московских подмостках, выбрав для этого фестиваль «Вдохновение» на ВДНХ. В центре внимания — жизненные ценности, философский подход и круговорот событий, который и дал название постановке.

Конечно, особое место в программе фестиваля занимают российские проекты. Так, художественный руководитель Театра Пушкина Евгений Писарев предложил внедрить новый для фестиваля жанр — кабаре. И вчера вечером зрители увидели музыкальный спектакль «Кабаре “Леди Брют” от питерских “Лицедеев”.

Впереди — еще три дня фестиваля, который создает свое, особое вдохновение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Елена Жук, первый заместитель гендиректора ВДНХ:

Жанровое разнообразие фестиваля поражает воображение. Одной из главных особенностей «Вдохновения» в этом году станет творческое «освоение» новых локаций ВДНХ.

СПРАВКА.

Пространство фестиваля разделится на четыре творческие стихии: «Театр», «Танец», «Музыка» и уникальное пространство «Собственные проекты». У каждого из этих направлений свой голос, свой характер и свой куратор. Одна из тем — экология. Для желающих проведут мастер-класс по созданию рыб к спектаклю «Океан».