Звезды мировой сцены приехали в Москву: стартовал один из главных фестивалей лета

23 июля на ВДНХ стартовал IX Международный фестиваль искусств «Вдохновение». Он продлится еще три дня.
Уличные шоу, спектакли, концерты, хореографические постановки и красочные инсталляции — программа девятого по счету «Вдохновения» получила новый вектор. И прочтение.
— Каждый год мы знакомим гостей события с чем-то новым, — отметил генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц, — удивляем, вдохновляем, даем пищу для размышления. Чтобы каждая деталь осталась в памяти, отозвалась в душе. В этом году в фокусе внимания — важность культурного диалога и взаимопонимания. Искусство предстает как универсальный язык общения. Говорят на нем на международном фестивале не только отечественные коллективы, но и иностранные труппы. Так, в рамках «Ночи одноактных балетов» пройдут спектакли китайских и индийских хореографов.
— Кроме того, мы во второй раз позвали друзей из Чили, — рассказал Григорянц.
Продюсер из Чили Доминга Гутьеррес Эпштейн отмечает, что их коллектив с удовольствием во второй раз приезжает в Москву. И вновь на «Вдохновение».
— Наш спектакль расскажет о человеческих чувствах, а передадим мы их через белых марионеток. Сама постановка лишена слов, какие ее герои, но главное — поймать отражение памяти, понять, что делать, когда она покидает человека, — говорит он.
Свое видение того, как современные города влияют на людей, решили воплотить в танцевальных номерах артисты из Китая. Хореограф коллектива Лулу Цао подчеркивает: в Москве он и его труппа уже почувствовали большой интерес к творчеству Поднебесной.
— Наш спектакль повествует о молодом человеке, который по-своему воспринимает быстро меняющуюся реальность, — приоткрывает он завесу тайны.
А вот артисты из Индии решили не просто показать свою постановку, а устроить премьеру на московских подмостках, выбрав для этого фестиваль «Вдохновение» на ВДНХ. В центре внимания — жизненные ценности, философский подход и круговорот событий, который и дал название постановке.
Конечно, особое место в программе фестиваля занимают российские проекты. Так, художественный руководитель Театра Пушкина Евгений Писарев предложил внедрить новый для фестиваля жанр — кабаре. И вчера вечером зрители увидели музыкальный спектакль «Кабаре “Леди Брют” от питерских “Лицедеев”.
Впереди — еще три дня фестиваля, который создает свое, особое вдохновение.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Елена Жук, первый заместитель гендиректора ВДНХ:
Жанровое разнообразие фестиваля поражает воображение. Одной из главных особенностей «Вдохновения» в этом году станет творческое «освоение» новых локаций ВДНХ.
СПРАВКА.
Пространство фестиваля разделится на четыре творческие стихии: «Театр», «Танец», «Музыка» и уникальное пространство «Собственные проекты». У каждого из этих направлений свой голос, свой характер и свой куратор. Одна из тем — экология. Для желающих проведут мастер-класс по созданию рыб к спектаклю «Океан».