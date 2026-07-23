Писториус заявил, что в ФРГ может появиться собственный военный космодром

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что власти ФРГ изучают вопрос создания собственной стартовой площадки для Бундесвера, чтобы иметь возможность выводить на орбиту военные спутники, передает DPA.
По словам Бориса Писториуса, у ВС Германии не будет гарантированной связи без спутников в космосе. Он заявил, что по состоянию на 2026 год есть «слишком мало таких спутников, которые ФРГ может запустить сама».
Министр также отметил, что мощностей существующих космодромов в Норвегии и Великобритании может быть недостаточно в будущем.
«Поэтому сейчас мы также размышляем о создании собственного стартового комплекса для Бундесвера», — добавил Борис Писториус.
Ранее появилась информация, что Германия и Великобритания в рамках секретной программы «Глубокий точный удар» планируют создать к 2034 году крылатую ракету с дальностью до двух тысяч километров.