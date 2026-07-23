Главой Международной ассоциации воздушного транспорта впервые станет женщина

В июле Сьюзан Койл заняла должность начальника армии Австралии и стала первой женщиной на этом посту. Министр обороны страны Ричард Марлз назвал это назначение историческим и подчеркнул значимость этого решения для вооруженных сил Австралии. Койл начала служить в армии в 1987 году, прошла обучение в военных академиях Австралии и США, а также участвовала в международных операциях.