Главой Международной ассоциации воздушного транспорта впервые станет женщина

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назначила новым генеральным директором управляющего директора и члена правления Всемирного экономического форума Саадию Захиди. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе организации.
Женщина вступит в эту должность с 1 ноября текущего года и станет девятым руководителем IATA, а также первой женщиной на этом посту.
Текущий гендиректор ассоциации Вилли Уолш завершит работу на своем посту 31 июля. В переходный период исполнять обязанности главы IATA будет финансовый директор и старший вице-президент по корпоративным услугам Сандрин Ле Борнь, передает «Интерфакс».
IATA представляет свыше 370 авиакомпаний, на долю которых приходится около 85 процентов глобальных авиаперевозок.
В июле Сьюзан Койл заняла должность начальника армии Австралии и стала первой женщиной на этом посту. Министр обороны страны Ричард Марлз назвал это назначение историческим и подчеркнул значимость этого решения для вооруженных сил Австралии. Койл начала служить в армии в 1987 году, прошла обучение в военных академиях Австралии и США, а также участвовала в международных операциях.