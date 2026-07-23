США внесли МГУ, ВШЭ и «Бауманку» в черный список из-за «угрозы нацбезопасности»

Министерство войны США включило 32 российских университета и научно-исследовательских института в перечень организаций, представляющих угрозу национальной безопасности страны.
Ведомство рекомендовало американским исследователям, академическим организациям и представителям бизнеса проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любыми учреждениями из этого черного списка, передает ТАСС.
Ранее представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ, назвав его скрытой попыткой дать президенту США Дональду Трампу право вводить стопроцентные пошлины против американских торговых партнеров в обход Конгресса.