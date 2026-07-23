В Балтийске отметили День Военно-морского флота России

В рамках мероприятия состоялись выставка картин «Море зовёт», торжественное собрание и вручение наград. Командующий Балтийским флотом Сергей Липилин наградил отличившихся военнослужащих, а также вручили медали к 80-летию Калининградской области морякам, внесшим вклад в развитие и безопасность региона.