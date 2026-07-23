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В Балтийске отметили День Военно-морского флота России

В Балтийском Доме офицеров прошло торжественное мероприятие ко Дню Военно-морского флота России. В нём приняли участие военнослужащие, ветераны флота, представители командования Балтийского флота и региональных властей.

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В Балтийском Доме офицеров прошло торжественное мероприятие ко Дню Военно-морского флота России. В нём приняли участие военнослужащие, ветераны флота, представители командования Балтийского флота и региональных властей.

В рамках мероприятия состоялись выставка картин «Море зовёт», торжественное собрание и вручение наград. Командующий Балтийским флотом Сергей Липилин наградил отличившихся военнослужащих, а также вручили медали к 80-летию Калининградской области морякам, внесшим вклад в развитие и безопасность региона.

Губернатор Алексей Беспрозванных поблагодарил действующих военнослужащих и ветеранов флота за службу и подчеркнул, что Калининградская область и Балтийский флот исторически неразрывно связаны.