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ФБР отказалось комментировать данные о задержании в США главы Ассоциации футбола Аргентины

АФА назвала ложными сообщения о вызове главы ассоциации и казначея на допрос в США и изъятии у них мобильных телефонов.

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что не будет комментировать сообщения СМИ, согласно которым глава Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапиа и казначей этой организации Пабло Товигино были задержаны его сотрудниками.

«ФБР отказывается комментировать», — ответила пресс-служба ФБР на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию.

АФА назвала ложными сообщения о вызове главы ассоциации и казначея на допрос в США и изъятии у них мобильных телефонов. Как пояснили в АФА, суд в штате Флорида выписал повестку другому человеку, которого могут попросить предоставить переписку, касающуюся различных лиц, включая руководство ассоциации.

Ранее аргентинский телеканал TN и ряд других СМИ сообщили, что сотрудники ФБР изъяли компьютеры и мобильные телефоны у Тапии и Товигино в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира. В публикациях утверждалось, что они также были вызваны для дачи показаний 30 июля. Как уточнялось в материалах, расследование связано с покупкой элитных объектов недвижимости предпринимателем Хавьером Фарони, которого связывают с главой АФА. Утверждалось, что Министерство юстиции США выясняет, не могли ли средства, связанные с ассоциацией и проходившие через американскую банковскую систему, быть частью схемы по отмыванию денег или финансового мошенничества.

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