ФБР отказалось комментировать данные о задержании в США главы Ассоциации футбола Аргентины

Ранее аргентинский телеканал TN и ряд других СМИ сообщили, что сотрудники ФБР изъяли компьютеры и мобильные телефоны у Тапии и Товигино в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира. В публикациях утверждалось, что они также были вызваны для дачи показаний 30 июля. Как уточнялось в материалах, расследование связано с покупкой элитных объектов недвижимости предпринимателем Хавьером Фарони, которого связывают с главой АФА. Утверждалось, что Министерство юстиции США выясняет, не могли ли средства, связанные с ассоциацией и проходившие через американскую банковскую систему, быть частью схемы по отмыванию денег или финансового мошенничества.