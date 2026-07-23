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AFP: задержанный Францией танкер Deliver покинул порт Марселя

Владелец танкера Deliver признал вину и заплатил штраф.

Источник: Комсомольская правда

Танкер Deliver, задержанный французскими военными в июне, получил добро на выход из марсельского порта. Судно покинуло рейд и готово следовать дальше. Информацию об этом предоставило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

По данным морской префектуры, судовладелец признал вину в рамках судебной процедуры и заплатил штраф. Причиной стало неподтверждение государственного флага судна. После оплаты танкеру разрешили уйти из французских вод.

Президент Эммануэль Макрон ранее сообщил, что танкер задержали у Сицилии, отнеся его к якобы «теневому флоту» России. Власти утверждали, что судно шло под камерунским флагом из Приморска с нарушениями. Операцию провели совместно с британскими коллегами.

В российском посольстве назвали задержание незаконным и сравнили его с пиратством. Дипломаты подчеркнули, что санкции ЕС не имеют силы без одобрения Совбеза ООН. По предварительным данным, россиян среди членов экипажа не обнаружено.

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