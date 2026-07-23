AFP: задержанный Францией танкер Deliver покинул порт Марселя

Танкер Deliver, задержанный французскими военными в июне, получил добро на выход из марсельского порта. Судно покинуло рейд и готово следовать дальше. Информацию об этом предоставило агентство AFP со ссылкой на местные власти.
По данным морской префектуры, судовладелец признал вину в рамках судебной процедуры и заплатил штраф. Причиной стало неподтверждение государственного флага судна. После оплаты танкеру разрешили уйти из французских вод.
Президент Эммануэль Макрон ранее сообщил, что танкер задержали у Сицилии, отнеся его к якобы «теневому флоту» России. Власти утверждали, что судно шло под камерунским флагом из Приморска с нарушениями. Операцию провели совместно с британскими коллегами.