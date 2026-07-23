«Мода — не строгий свод правил»: Стилист посоветовал не сжигать кожаные брюки по примеру Шамана

Напомним, ранее Shaman отказался от одной из главных фишек своего образа — обтягивающих кожаных штанов. В новом видео он бросил их в печь под песню «Братья-славяне» и заявил, что прощается с тем, что долго вызывало споры и домыслы. Артист пообещал показать «нового Shaman» на юбилейном концерте 22 ноября в Кремле.