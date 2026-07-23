В Эстонии отказались удалять скандальную рекламу о жарке лука

Эстонская компания Rannarootsi не будет удалять рекламный постер, в котором потребители увидели уничижительный намек на русскоязычных жителей республики. Руководство утверждает, что не знало о негативном значении слова «лук», сообщает ERR.
На постере двое молодых людей с украинскими флажками на рукавах жарят мясо на фоне горящих объектов. Подпись гласит: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий».
В Эстонии «луковицами» пренебрежительно называют русскоязычное население. Считается, что русские староверы принесли в страну лук.
«Реклама уже живет своей жизнью. Какой смысл сейчас ее удалять?» — заявил исполнительный директор Кармо Аксель.
По его словам, публикация не была направлена против «какой-либо национальности», а о негативном значении слова он якобы не знал. Ответственность за содержание постера руководитель возложил на отдел маркетинга.
Ранее бывший эстонский министр Керт Кинго возмутилась тем, что в стране очень много флагов Украины и ЛГБТ*.
* ЛГБТ признано в РФ запрещенным экстремистским движением.