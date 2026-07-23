Немецкая учительница обманывала государство 17 лет

В августе 2025 года суд уже требовал от женщины полной диспансеризации для допуска к работе, однако она подала апелляцию, настаивая на отсутствии необходимости в медобследовании. Как отмечает издание, в деле фигурирует также чиновник районного управления в Дюссельдорфе, допустивший продление больничных без проверки.