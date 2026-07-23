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Госдума приняла закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные маршруты

Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 23 июля, приняла во втором и третьем чтениях закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты.

Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 23 июля, приняла во втором и третьем чтениях закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты.

Документ разрешает обустраивать дорожки по уже существующим тропинкам под деревьями в рекреационных лесах при условии, что это не потребует вырубки леса. Помимо дорожек, нововведения затронут размещение лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, включая беседки, навесы, лавочки, туалеты, объекты освещения, урны.

Кроме того, закон уточняет, что перечень объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, будет утверждать правительство, передает РИА Новости.

4 декабря 2025 года комитет Госдумы по экологии рекомендовал принять во втором чтении законопроект о сплошных вырубках погибших лесов в центральной экологической зоне Байкала. Согласно документу, в зоне озера разрешат сплошные вырубки погибших деревьев для «воспроизводства лесов».

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