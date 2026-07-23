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Жестокость во спасение оценили не все

120 лет назад в этот день премьер-министр России Петр Столыпин призвал к борьбе с «врагами общества», объявив войну террору, охватившему страну, как низовой пожар лес. Подоплека событий любителям истории известна.

Значимость же даты в том, что этот день в определенном смысле расколол общество ментально. Столыпин ввел, пусть и ненадолго, военно-полевые суды и жесточайшим образом преследовал всех «смутьянов», параллельно проводя решительные реформы, направленные на уничтожение самих причин недовольства происходящим. Сторонники «сильной руки» были довольны, ратующие за гуманность властей пребывали в оцепенении и шоке.

Идейное расхождение во взглядах на устройство государственной машины коренится именно в этом дне, и никогда сторонникам разных подходов не найти общего языка. Огонь терроризма был Петром Аркадьевичем, если и не погашен, то приглушен, но финальным актом политтеррора в Российской империи до Революции 1917 года стало убийство самого Столыпина анархистом и околоточным осведомителем Богровым. Говорят, Столыпина оплакивали даже его оппоненты. Правда же в том, что властям никогда не прощают ни бездействия, ни крови…