Жестокость во спасение оценили не все

Идейное расхождение во взглядах на устройство государственной машины коренится именно в этом дне, и никогда сторонникам разных подходов не найти общего языка. Огонь терроризма был Петром Аркадьевичем, если и не погашен, то приглушен, но финальным актом политтеррора в Российской империи до Революции 1917 года стало убийство самого Столыпина анархистом и околоточным осведомителем Богровым. Говорят, Столыпина оплакивали даже его оппоненты. Правда же в том, что властям никогда не прощают ни бездействия, ни крови…